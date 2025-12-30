Böllerwurf an Stuttgarter Bahnhof: Mann erleidet Knalltrauma
Stuttgart - Ein Mann erlitt am Tag vor Heiligabend am Stuttgarter Bahnhof ein Knalltrauma, nachdem ein Böller hinter ihm gezündet wurde.
Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg der 33-Jährige am Abend des 23. Dezembers aus der S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen.
Als er durch die Unterführung lief, soll ein bislang unbekannter Täter unmittelbar hinter ihm einen Böller gezündet haben.
Noch am Tag darauf verspürte der Mann infolge des Knalls Schmerzen im Ohr und ging zum Arzt, der ein Knalltrauma feststellte.
Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen und bittet bei der Suche nach dem Täter um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Nummer +4971155049-1020 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa / Axel Heimken/dpa