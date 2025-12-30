Böllerwurf an Stuttgarter Bahnhof: Mann erleidet Knalltrauma

Stuttgart - Ein Mann erlitt am Tag vor Heiligabend am Stuttgarter Bahnhof ein Knalltrauma, nachdem ein Böller hinter ihm gezündet wurde.

Ein 33-Jähriger erlitt am Stuttgarter Bahnhof nach dem Zünden eines Böllers ein Knalltrauma. (Symbolfoto) © Bildmontage: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa / Axel Heimken/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg der 33-Jährige am Abend des 23. Dezembers aus der S-Bahn am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen.

Als er durch die Unterführung lief, soll ein bislang unbekannter Täter unmittelbar hinter ihm einen Böller gezündet haben.

Noch am Tag darauf verspürte der Mann infolge des Knalls Schmerzen im Ohr und ging zum Arzt, der ein Knalltrauma feststellte.