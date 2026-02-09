Einsatz in Nachtclub, sieben Verletzte: K.-o.-Tropfen-Verdacht in Stuttgart

Stuttgart - Ein ausgelassener Abend in einem Club in Stuttgart endete für mehrere Gäste am vergangenen Wochenende im Krankenhaus.

Es rückten Rettungs- und Polizeikräfte nach Stuttgart-Mitte aus. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in dem Nachtclub am Rotebühlplatz zum Polizeieinsatz. Laut einer Mitteilung von Montag litten mehrere Personen unter plötzlicher Übelkeit, Schwindel und massiven Kreislaufproblemen.

Viele Betroffene berichteten zudem von lückenhaften Erinnerungen an den Abend. Einige der Verletzten mussten noch in der Nacht medizinisch versorgt werden.

Ob den Gästen tatsächlich K.-o.-Tropfen oder andere chemische Substanzen ins Glas gemischt wurden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Beamten haben Blut- und Urinproben entnommen, deren Auswertung noch aussteht.

Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen. Auch weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer +49 711 89903100 entgegengenommen.