Dieb rast los: Filialleiter will ihn aufhalten und landet auf Motorhaube

Biberach - Ein Filialleiter stellte sich am Mittwoch in Biberach einem mutmaßlichen Dieb in seinem Auto in den Weg. Anstatt anzuhalten, gab dieser allerdings Gas.

Der Dieb (34) muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Gegen 12 Uhr wurde ein 34-Jähriger in einem Elektronikfachgeschäft in der Hubertus-Liebrecht-Straße bei einem Diebstahl erwischt.

Als der Mann flüchtete, verfolgte der Filialleiter ihn. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft saß der 34-Jährige in seinem Renault. Der Filialleiter stellte sich vor das Auto, um die Flucht zu verhindern.

Doch der 34-Jährige fuhr los und der Filialleiter wurde auf die Motorhaube geladen. Der mutmaßliche Dieb beschleunigte und bremste mehrmals hintereinander, um den Verfolger loszuwerden.

Als der Filialleiter von der Motorhaube gerutscht war, fuhr der Mann in Richtung Warthausen, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten.