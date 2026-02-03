Drogen, Schusswaffen und Messer: Vier Männer im Raum Stuttgart festgenommen

Stuttgart - Die Ermittlungsbehörden haben vier mutmaßliche Drogenhändler nach Durchsuchungen unter anderem im Raum Stuttgart festgenommen.

Vier Männer wurden in U-Haft gebracht. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Männer im Alter von 27 bis 54 Jahren sollen für einen 25-Jährigen unter anderem als Verkäufer und Kuriere von Betäubungsmitteln tätig gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilten. Sie sitzen nun ebenso wie der 25-Jährige in Untersuchungshaft.

Laut Mitteilung hatten die Ermittler bereits in der vergangenen Woche Objekte in Ludwigsburg, Markgröningen (Kreis Ludwigsburg), Böblingen, Stuttgart, Tübingen und im Rems-Murr-Kreis durchsucht.

Dabei seien unter anderem Waffenmagazine sowie Hieb- und Stichwaffen, 275 Gramm Kokain, 1,5 Kilogramm Marihuana sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld beschlagnahmt worden.

Der 25-Jährige sitzt bereits seit Anfang Januar in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, mit Drogen und verbotenen Waffen gehandelt zu haben.

Der Mann soll demnach ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, samt Munition verkauft haben.