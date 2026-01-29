Frau tot in Stuttgarter Wohnung aufgefunden: 32-Jähriger festgenommen
Stuttgart - Die Leiche einer 31-jährigen Frau wurde in Stuttgart-Nord gefunden. Unter Verdacht steht ein 32-jähriger Bekannter der Toten.
Entdeckt wurde die Leiche bereits am Dienstag in der Türlenstraße, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Die Chefin der Frau hatte diese gegen 10.30 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht zur Arbeit erschienen war.
Die Polizisten entdeckten daraufhin die Leiche in der Wohnung. Nach der Obduktion sei demnach klar, dass die Frau "gewaltsam zu Tode kam".
Die Polizei nahm am Mittwoch einen 32-jährigen Mann mit palästinensischen Wurzeln fest. Seine Staatsangehörigkeit ist derzeit noch unklar. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen und er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Tatablauf und die Hintergründe aufzuklären.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa