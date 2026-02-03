Feuerteufel in Stuttgart? Polizei ermittelt nach nächtlicher Brandserie

Stuttgart - Die Kriminalpolizei in Stuttgart jagt derzeit Unbekannte, die am Montagabend in der Innenstadt gleich an drei verschiedenen Stellen Feuer gelegt haben.

Durch das schnelle Eingreifen von Passanten, Polizei und Feuerwehr konnte am Montagabend Schlimmeres verhindert werden. © SDMG / Schulz

Die nächtliche Serie begann gegen 20.50 Uhr in der Sophienstraße. Zeugen bemerkten Flammen an einer Tiefgaragenzufahrt und alarmierten die Einsatzkräfte. Laut Polizei hatten Unbekannte den Inhalt eines Einkaufswagens angezündet.

Polizeibeamte konnten diesen Brand glücklicherweise noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen, sodass der Sachschaden mit rund 100 Euro gering blieb.

Kurz darauf brannten in einem Innenhof in der Tübinger Straße mehrere Gelbe Säcke. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen zügig, bevor ein nennenswerter Schaden entstehen konnte.

Deutlich gefährlicher wurde es wenig später an der Hauptstätter Straße. In einem dortigen Innenhof wurden abgestellte Möbelstücke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter im Stadtgebiet untertauchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Mithilfe.

