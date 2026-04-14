Eskalation in Stuttgarter Bordell: 21-Jähriger setzt Schuss ab

Stuttgart - Ein nächtlicher Besuch im Stuttgarter Rotlichtviertel hat am frühen Dienstagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein 21-jähriger Mann feuerte mit einer scharfen Waffe.

Die Polizei in Stuttgart rückte zügig aus. Zu einer Schussabgabe seitens der Beamten kam es nicht. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 1 Uhr befand sich der Tatverdächtige im Zimmer einer 30-jährigen Prostituierten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei legte der junge Mann dort eine Pistole offen ab und begann, Betäubungsmittel zu konsumieren. Die 30-Jährige verständigte den Sicherheitsdienst des Etablissements und flüchtete aus dem Zimmer.

Als der 21-Jährige versuchte, das Gebäude im Bereich Bebenhäuser Hof zu verlassen, stellten sich ihm die Sicherheitsmitarbeiter im Eingangsbereich in den Weg.

Es gelang ihnen, den Mann zwischen zwei Sicherheitstüren festzusetzen. Dem Verdächtigen gelang es offenbar, eine der Türen einen Spalt weit zu öffnen, woraufhin er einen Schuss in den Innenraum abgab.

Alarmierte Polizeibeamte konnten den 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen noch im Gebäude festnehmen und die Pistole sicherstellen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.