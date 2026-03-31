Fahndung in Stuttgart: Mann lockt 15-Jährige mit Hund und filmt unter den Rock

Stuttgart - Die Stuttgarter Polizei fahndet nach einem etwa 60 Jahre alten Mann, der am späten Samstagabend in einem Bus ein 15-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll.

Die Polizei konnte den Mann bislang nicht ergreifen. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 23.20 Uhr stieg der bislang Unbekannte zusammen mit einem Hund an der Haltestelle Stuttgart-Mitte in einen Bus der Linie 70 und setzte sich dem Mädchen gegenüber. Während die Jugendliche den Vierbeiner streichelte, beobachtete eine bisher unbekannte Zeugin, wie der Mann sein Mobiltelefon unter den Rock der 15-Jährigen hielt, um offenbar Aufnahmen zu machen.

An der Haltestelle Birkach-West verließ der Verdächtige gegen 23.30 Uhr den Bus. Der Gesuchte wird als etwa 60 Jahre alt mit dunkelblonden, mittellangen Haaren beschrieben. Zudem soll er schielen.

Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Jacke, eine graue Jogginghose, einen dunklen Schal sowie eine Bauchtasche und führte einen kleinen schwarzen Hund mit sich.