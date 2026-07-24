Frau im Stuttgarter Milaneo angezündet: Wie geht es mit dem Angreifer weiter?

Stuttgart - Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf eine Frau an ihrem Arbeitsplatz in einem Stuttgarter Einkaufszentrum soll der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Tatort sicherte die Polizei nach dem Angriff Spuren. © Christoph Schmidt/dpa

Dieser wird dann voraussichtlich entscheiden, ob der 54-jährige Deutsche in Untersuchungshaft kommt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich bislang nicht zu einem konkreten Tatvorwurf geäußert.

Der Mann soll die 47-Jährige am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums mit einem Messer angegriffen und angezündet haben. Sie arbeitet den Angaben nach dort in einem Ladengeschäft.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. "Ersten Ermittlungen zufolge sollen der Mann und die Frau sich in einer persönlichen Beziehung befunden haben", teilten die Behörden lediglich mit.

Die Frau war mit Stich- und Brandverletzungen in ein Krankenhaus gekommen und wurde dort laut einem Polizeisprecher operiert. Der Tatverdächtige war nach dem Vorfall zunächst geflohen. Einsatzkräfte nahmen ihn rund zwei Stunden später im Stuttgarter Stadtteil Heumaden fest.