Krokodil in Stuttgarter Zoo würgt Schnuller hoch: Tierschützer entsetzt

Stuttgart - Schnuller, Flaschendeckel und sogar ein Schlüsselanhänger: Ein Krokodil in der Stuttgarter Wilhelma hat mit einer ungewöhnlichen "Ausbeute" für Aufsehen gesorgt. Ein Video eines Zoobesuchers zeigt, wie das Tier gleich mehrere Plastikgegenstände herauswürgt – und ruft nun Tierschützer auf den Plan. Zunächst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" darüber berichtet.

Das Leistenkrokodil "Tong" (26) würgte vor den Augen der Besucher Müll hoch. © © PETA Deutschland e.V.

Die Wilhelma bestätigte den Vorfall. Bei dem gefilmten Tier handele es sich um das weibliche Leistenkrokodil mit dem Namen Tong, es sei 26 Jahre alt, sagte ein Sprecher. Es habe Kunststoffgegenstände wie Schnuller oder Deckel von Babyflaschen hochgewürgt.

"Diese sind per se nicht gefährlich, da Krokodile Unverdauliches auswürgen", sagte ein Zoosprecher. Dass das Tier den Müll wieder losgeworden sei, sei deshalb ein gutes Zeichen. Dennoch gehöre Plastik selbstverständlich in keinen Tiermagen. "Wir prüfen daher bereits, mit welchen Maßnahmen dem vorgebeugt werden kann."

In der Wilhelma leben zwei Leistenkrokodile. Nach Angaben des Zoos hat bislang nur das Weibchen wiederholt Plastikteile verschluckt, das Männchen mache das nicht.

Die Tierschutzorganisation Peta wirft dem Zoo unzureichende Sicherheitsvorkehrungen vor.