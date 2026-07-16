Leiche bei Freiburg: Student vermutlich beim Sport gestorben

Freiburg - Nach dem Fund eines toten 25-Jährigen nahe Freiburg hat die rechtsmedizinische Untersuchung keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben.

Ein junger Mann aus Freiburg verschwindet. Wenige Tage später wird seine Leiche an einem Flussufer gefunden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die genaue Todesursache konnte nicht mehr eindeutig geklärt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass der Mann an einer inneren Ursache verstarb, als er bei hohen Temperaturen im Freien Sport machte.

Der Student aus Freiburg war wenige Tage vor dem Fund vermisst gemeldet worden.