Frau und zwei Kinder tot in Stuttgarter Wohnhaus entdeckt

Stuttgart - Schrecklicher Fund in Stuttgart : In einem Wohnhaus im Stadtteil Feuerbach sind nach Angaben der Polizei drei Leichen entdeckt worden.

Noch ist unbekannt, wie die Menschen zu Tode kamen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Leichen der Frau und der beiden Kinder seien gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. "Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor", hieß es weiter.

Polizeibeamte hätten sich am Morgen Zutritt zur Wohnung verschafft - "aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage", wie eine Sprecherin erklärte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um unter anderem zu klären, wie die drei Menschen ums Leben kamen.