Frau verliert mehr als eine Million Euro nach Krypto-Betrug

Stuttgart - Unbekannte haben eine Frau aus Stuttgart um mehr als eine Million Euro betrogen.

Der Frau wurden hohe Gewinne versprochen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Die 61-Jährige habe sich zunächst im Internet nach Investitionsmöglichkeiten erkundigt und sei daraufhin auf eine betrügerische Trading-Plattform gestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Sie registrierte sich dort und wurde daraufhin von unbekannten Tätern kontaktiert, die sich als Börsenmakler ausgaben.

Diese versprachen ihrem Opfer hohe Gewinne. Die Frau soll im Zeitraum zwischen August 2025 und Mai 2026 immer wieder vermeintliche Geldanlagen und Krypto-Transaktionen getätigt haben. Schließlich kamen der Frau Zweifel – sie alarmierte die Polizei. Mehr Details über den Fall konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.

In der jüngeren Vergangenheit gibt es immer wieder Fälle der Betrugsmasche namens Cybertrading Fraud. Die Kriminellen machen gutgläubigen Opfern Hoffnung, per Mausklick vor allem im Bereich Kryptowährungen große Gewinne zu erzielen.