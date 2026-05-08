Tote Frau in Auto auf Feldweg entdeckt: Verdächtiger in U-Haft
Heilbronn - Nach dem Fund einer getöteten Frau in einem Auto nahe dem baden-württembergischen Bad Rappenau ist der festgenommene Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden.
Der 41-Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen Totschlags erließ und in Vollzug setzte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Eine Sonderkommission ermittle weiter, weitere Details wurden nicht genannt.
Die Frauenleiche war am Donnerstag in einem Wagen auf einem Feldweg gefunden worden.
Später wurde der Verdächtige im bayerischen Regensburg festgenommen. Nach Ermittlerangaben kannten der Mann und das 39-jährige Opfer einander.
Zu weiteren Hintergründen, insbesondere zum Tatmotiv, lagen zunächst keine Angaben vor.
Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24