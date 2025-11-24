Großeinsatz in Bruchsal: Polizei findet leblosen Mann
Von Kathrin Löffler, Calvin Schröder
Bruchsal - Wegen Schreien aus einer Wohnung ist die Polizei in Bruchsal im Großeinsatz. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann in der Wohnung auf, wie die Polizei mitteilte. Bei anschließender Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten einen leblosen Mann.
Es sei unklar, ob er Zugriff zu Waffen oder gefährlichen Gegenständen habe und inwieweit eine Bedrohungslage bestehe, sagte ein Sprecher.
Zeugen hatten Schreie gehört und die Polizei informiert. Erkenntnisse über weitere Menschen in der Wohnung oder Verletzte gibt es bislang nicht.
Die Polizei hat das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen sind daher auch Teile des Bruchsaler Bahnhofsvorplatzes.
Der Zugverkehr war einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt, der Zugang zu den Gleisen war möglich.
Gegen 18.15 Uhr drangen Spezialeinsatzkräfte in die Wohnung ein und nahmen denn Mann fest. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.
Im Inneren der Wohnung fanden die Beamten einen leblosen Mann. Die Hintergründe der Todesursache sind bislang nicht bekannt.
Die Sperrung des Gebietes wurde mittlerweile aufgelöst, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung, 24. November, 19.09 Uhr; aktualisiert um 19.49 Uhr.
Titelfoto: Fabian Geier / EinsatzReport24