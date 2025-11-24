Großeinsatz in Bruchsal: Polizei findet leblosen Mann

Bruchsal - Wegen Schreien aus einer Wohnung ist die Polizei in Bruchsal im Großeinsatz. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sich ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann in der Wohnung auf, wie die Polizei mitteilte. Bei anschließender Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten einen leblosen Mann.

Das Gebiet wurde von der Polizei vorsorglich abgeriegelt. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Es sei unklar, ob er Zugriff zu Waffen oder gefährlichen Gegenständen habe und inwieweit eine Bedrohungslage bestehe, sagte ein Sprecher.

Zeugen hatten Schreie gehört und die Polizei informiert. Erkenntnisse über weitere Menschen in der Wohnung oder Verletzte gibt es bislang nicht.

Die Polizei hat das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen sind daher auch Teile des Bruchsaler Bahnhofsvorplatzes.

Der Zugverkehr war einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt, der Zugang zu den Gleisen war möglich.