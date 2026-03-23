Hilfe statt Handschellen: LKA besucht junge Rechtsextreme direkt zu Hause

Stuttgart - Mit einer direkten und ungewöhnlichen Strategie ging das Landeskriminalamt (LKA) gegen die lokale rechtsextremistische Szene vor. Polizeikräfte suchten am 19. März gezielt junge Anhänger der Gruppierungen "Unitas Germanica" und "Front Line Black Forest" an ihren Privatadressen auf.

Bei den Besuchen des LKA ging es nicht um Verhaftungen, sondern um ein Angebot zum Ausstieg. © Bernd Weißbrod/dpa

Die beiden betroffenen Gruppierungen fallen den Sicherheitsbehörden schon länger auf. Vor allem über soziale Medien verbreiten sie ihre ideologischen Inhalte und mobilisieren junge Menschen für Demonstrationen, unter anderem gegen Christopher-Street-Day-Veranstaltungen (CSD).

Die Szene gilt laut LKA als dynamisch und dezentral organisiert, was eine klassische Überwachung oft erschwert. Deshalb setzt die Behörde nun auf den direkten Kontakt an der Haustür.

An der gemeinsamen Aktion waren Beamtinnen und Beamte der Polizeipräsidien Aalen, Pforzheim und Reutlingen sowie Experten des Kompetenzzentrums gegen Extremismus (konex) beteiligt. Das Ziel der Besuche war es, den oft noch sehr jungen Mitgliedern eine Brücke zurück in die Gesellschaft zu bauen.

Den Angesprochenen wurde eine professionelle und kompetente Begleitung angeboten, um sich von der extremistischen Szene zu distanzieren.