Israel-Flagge vor Heilbronner Rathaus abgerissen: Polizei ermittelt

Aus Solidarität zu Israel wurde vor dem Heilbronner Rathaus eine Länderflagge gehisst. © 123rf/schmerbeck

Die Sprecherin der Stadt bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der "Heilbronner Stimme". Die Flagge war demnach erst am Dienstag gehisst worden. Sie sei in der Nacht zu Mittwoch abgerissen worden.

Die anderen dort hängenden Fahnen blieben unversehrt. "Wir stellen Strafanzeige gegen die Täter und haben eine neue Israel-Flagge gehisst", sagte die Sprecherin. Die Polizei teilte mit, dass sie ermittle und von einem politisch motivierten Hintergrund ausgehe.

"Wir sind entsetzt über die zerstörerische Tat der vergangenen Nacht", sagte der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (67, SPD). "Wir wünschen uns ein friedliches Miteinander der hier lebenden Menschen."