Jugendliche (16) nach Clubbesuch vergewaltigt: Polizei sucht Zeugen in Stuttgart

Stuttgart - Schweres Sexualdelikt in Stuttgart : Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am vergangenen Donnerstagabend eine 16-jährige Jugendliche vergewaltigt zu haben.

Die Polizei in Stuttgart konnte den Täter bislang nicht fassen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Jugendliche hielt sich zuvor in einem Club am Kronprinzplatz auf, wo sie den unbekannten Mann kennenlernte. Gegen 23 Uhr verließen die beiden die Lokalität und der Mann begleitete die 16-Jährige in Richtung der Theodor-Heuss-Straße.

Im Bereich einer dortigen Treppe soll der Unbekannte die Jugendliche sexuell missbraucht haben. Nach der Tat gingen beide wieder zurück in den Club. Am Montag (18. Mai) vertraute sich die 16-Jährige dann der Polizei an und erstattete Anzeige.

Die Ermittler der Kriminalpolizei hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität des mutmaßlichen Täters zu klären.