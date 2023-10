Jugendliche sprechen 26-Jährigen an, dann wird er ausgeraubt

Stuttgart - Im Schutze der Nacht schlugen sie skrupellos zu! Am frühen Samstagmorgen ist ein 26-Jähriger in Stuttgart von drei unbekannten jungen Männern beraubt worden.

Ein junger Mann wurde mitten in der Nacht Opfer eines Überfalls. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Laut Polizeiangaben sprachen die Täter ihr Opfer gegen 4.05 Uhr an der Friedrichstraße an. In der Folge stahlen sie ihm sowohl sein Geldbeutel als auch sein Mobiltelefon aus den Hosentaschen.

Als der 26-Jährige die Räuberbande dazu aufforderte, ihm seine Wertgegenstände zurückzugeben, besprühte ihn einer der Täter mit Pfefferspray.

Unmittelbar darauf ergriffen die Täter die Flucht in verschiedene Richtungen.

Ein 30-jähriger Begleiter des Opfers nahm die Verfolgung eines Täters auf, der dann auch in der Lautenschlagerstraße das Mobiltelefon wegwarf, sodass der Mann es an sich nehmen konnte.