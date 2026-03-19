Kiloweise Drogen gefunden: Drei Männer in U-Haft

Biberach - Die Polizei hat drei Männer aus dem Raum Biberach festgenommen, die verdächtigt werden, einen florierenden Drogenhandel betrieben zu haben.

Die drei Männer wurden festgenommen und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Wohnungen der drei Männer im Alter von 27, 34 und 49 Jahren bereits am 6. März durchsucht.

Dabei wurden knapp 1,25 Kilogramm bei dem 34-Jährigen entdeckt und bei dem 49-Jährigen 855 Gramm Marihuana. Der Haftrichter setzte für die beiden Männer Untersuchungshaft an.

Der 27-jährige albanische Staatsangehörige war während der Durchsuchung im Ausland. Als er am 10. März wieder nach Deutschland einreiste, wurde er in Biberach in einer Wohnung festgenommen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mutmaßliche Erträge aus Rauschgiftgeschäften in Form von Gold und Münzen im Wert von etwa 150.000 Euro.