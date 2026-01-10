Streit in Disco eskaliert: Neun Verletzte
Von Mona Wenisch
Ludwigshafen/Mannheim - Bei einer Auseinandersetzung in der Diskothek "Musikpark" am Berliner Platz in Ludwigshafen sind neun Menschen leicht verletzt worden.
Unter den Verletzten sei auch eine 18 Jahre alte Frau aus Mannheim, teilte die Polizei am Sonntag mit.
Demnach sei es am frühen Samstagmorgen gegen 4.05 Uhr erst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen.
"Als sich weitere Personen in die Situation einmischten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung", hieß es.
Auch Menschen, die die Situation schlichten wollten, seien angegriffen und verletzt worden.
Alle Beteiligten seien zum Zeitpunkt des Streits alkoholisiert gewesen, schrieb die Polizei. Sie bekamen alle einen Platzverweis.
Titelfoto: Sophia Kembowski/dpa