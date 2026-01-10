Streit in Disco eskaliert: Neun Verletzte

Ludwigshafen/Mannheim - Bei einer Auseinandersetzung in der Diskothek "Musikpark" am Berliner Platz in Ludwigshafen sind neun Menschen leicht verletzt worden.

Im Ludwigshafener Nachtclub "Musikpark" ist es am frühen Samstagmorgen zu einem blutigen Streit gekommen. (Symbolbild) © Sophia Kembowski/dpa

Unter den Verletzten sei auch eine 18 Jahre alte Frau aus Mannheim, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach sei es am frühen Samstagmorgen gegen 4.05 Uhr erst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen.

"Als sich weitere Personen in die Situation einmischten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung", hieß es.

Auch Menschen, die die Situation schlichten wollten, seien angegriffen und verletzt worden.