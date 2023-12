Mann klaut Parfüm: Als das Sicherheitspersonal einschreitet, tickt er aus!

Stuttgart - Die Polizei hat in Stuttgart einen 32-Jährigen festgenommen, der in einer Drogerie sechs Parfümflaschen im Wert von rund 1400 Euro gestohlen haben soll.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv ertappte den algerischen Staatsangehörigen gegen 18.55 Uhr dabei, wie er die Fläschchen in seine Kleidung steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben bereits am Freitagabend. Hierbei sei ein 32-jähriger Mann vorläufig in Gewahrsam genommen worden.

In seinem Rucksack führte er noch weiteres mutmaßliches Diebesgut mit sich. Der 32-Jährige wurde am gestrigen Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.