 731

Messerangriff in Stuttgart: Zwei Verdächtige auf der Flucht, 20-Jähriger verletzt

In Stuttgart ist ein 20-Jähriger am Montagabend mit einem Messer verletzt worden. Zwei Tatverdächtige sind flüchtig, viele Fragen noch offen.

Von Serhat Koçak

Stuttgart - In Stuttgart ist ein 20-Jähriger am Montagabend mit einem Messer verletzt worden. Zwei Tatverdächtige sind flüchtig, viele Fragen noch offen.

Polizisten stehen in dem Stuttgarter Stadtbezirk Wangen. Hier kam es zu einem mutmaßlichen Messerangriff, wobei eine Person schwer verletzt wurde.
Polizisten stehen in dem Stuttgarter Stadtbezirk Wangen. Hier kam es zu einem mutmaßlichen Messerangriff, wobei eine Person schwer verletzt wurde.  © Kaczor/SDMG/dpa

Die Polizei suche nach den bisher Unbekannten, teilte sie mit. Zunächst hatte die Polizei nur von einem Verdächtigen berichtet.

Das Opfer wurde demnach am Montagabend im Stadtbezirk Wangen auf der Straße mit dem Messer angegangen.

Der Mann sei mit einem Bekannten unterwegs gewesen. Die Hintergründe des Vorfalls seien bisher unklar, etwa ob es zuvor einen Streit gegeben habe oder ob Täter und Opfer sich kannten.

Zeugen gesucht! Besoffener 63-Jähriger entblößt sich am Bahnhof
Stuttgart Crime Zeugen gesucht! Besoffener 63-Jähriger entblößt sich am Bahnhof

"Zur Motivlage wissen wir bislang gar nichts", sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei war am Montag mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Polizei war am Montag mit einem Großaufgebot vor Ort.  © 7aktuell.de | Alexander Hald

Noch am Montagabend waren demnach rund 20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber an der Suche nach den Verdächtigen beteiligt gewesen. Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine lebensbedrohliche Gefahr für die Bevölkerung.

Erstmeldung vom 27. Oktober, 22.31 Uhr, zuletzt aktualisiert am 28. Oktober, 9.53 Uhr.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald

Mehr zum Thema Stuttgart Crime: