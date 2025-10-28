Messerangriff in Stuttgart: Zwei Verdächtige auf der Flucht, 20-Jähriger verletzt

Stuttgart - In Stuttgart ist ein 20-Jähriger am Montagabend mit einem Messer verletzt worden. Zwei Tatverdächtige sind flüchtig, viele Fragen noch offen.

Polizisten stehen in dem Stuttgarter Stadtbezirk Wangen. Hier kam es zu einem mutmaßlichen Messerangriff, wobei eine Person schwer verletzt wurde. © Kaczor/SDMG/dpa

Die Polizei suche nach den bisher Unbekannten, teilte sie mit. Zunächst hatte die Polizei nur von einem Verdächtigen berichtet.

Das Opfer wurde demnach am Montagabend im Stadtbezirk Wangen auf der Straße mit dem Messer angegangen.

Der Mann sei mit einem Bekannten unterwegs gewesen. Die Hintergründe des Vorfalls seien bisher unklar, etwa ob es zuvor einen Streit gegeben habe oder ob Täter und Opfer sich kannten.

"Zur Motivlage wissen wir bislang gar nichts", sagte ein Polizeisprecher.