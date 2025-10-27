Offenbar Messerangriff in Stuttgart – Täter auf der Flucht

Im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen ist es zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen. Noch ist nicht viel bekannt. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Von Serhat Koçak

Stuttgart - Bei einem mutmaßlichen Messerangriff im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen ist eine Person schwer verletzt worden.

Polizisten stehen in dem Stuttgarter Stadtbezirk Wangen. Hier kam es zu einem mutmaßlichen Messerangriff, wobei eine Person schwer verletzt wurde.
Polizisten stehen in dem Stuttgarter Stadtbezirk Wangen. Hier kam es zu einem mutmaßlichen Messerangriff, wobei eine Person schwer verletzt wurde.  © Kaczor/SDMG/dpa

Der Täter sei noch auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

Mehrere Einsatzkräfte und auch ein Polizeihubschrauber waren demnach am Abend zum Einsatz gekommen. Der Hubschrauber sei wieder abgezogen worden.

Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine lebensbedrohliche Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Details zum Vorfall seien noch unklar.

Titelfoto: Kaczor/SDMG/dpa

Mehr zum Thema Stuttgart Crime: