Offenbar Messerangriff in Stuttgart – Täter auf der Flucht

Stuttgart - Bei einem mutmaßlichen Messerangriff im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen ist eine Person schwer verletzt worden.

Polizisten stehen in dem Stuttgarter Stadtbezirk Wangen. Hier kam es zu einem mutmaßlichen Messerangriff, wobei eine Person schwer verletzt wurde. © Kaczor/SDMG/dpa

Der Täter sei noch auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

Mehrere Einsatzkräfte und auch ein Polizeihubschrauber waren demnach am Abend zum Einsatz gekommen. Der Hubschrauber sei wieder abgezogen worden.