Polizeieinsatz in Stuttgarter Einkaufszentrum: Mann mit Messer festgenommen
Von Jule Meck
Stuttgart - Ein Mann mit einer Stichwaffe hat am Samstagabend im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo einen Polizeieinsatz ausgelöst.
Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Der Mann flüchtete auf der Wolframstraße in Richtung Schlossgarten, wie die Stuttgarter Zeitung berichtete. Demnach soll ein Großaufgebot der Polizei vor Ort gewesen sein.
Der Tatverdächtige konnte schließlich festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte.
Es soll sich bei der Waffe um ein größeres Messer gehandelt haben.
Der Vorfall am Samstagabend soll zudem von einem Zeugen gefilmt worden sein. Hintergründe der Tat und weitere Details sind derzeit unbekannt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa