Raub in Stuttgart: Täter knackt VW und überfällt Mann auf offener Straße
Stuttgart - Am Samstagnachmittag spielten sich schlimme Szenen im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach ab. Die Kripo bittet nach einem Raubüberfall um Zeugenhinweise, kennt aber bereits ein bestimmtes Detail zum Täter.
Ein bislang noch unbekannter Mann schlug laut Polizei gegen 14 Uhr die Scheibe eines auf einem Parkplatz am Triebweg geparkten VW Touran ein.
Der Dieb klaute Parfüm, einen Schlüsselbund und zwei Sonnenbrillen aus dem Wagen und lief anschließend auf dem Fußweg in Richtung U-Bahnhaltestelle "Sportpark".
Dort kam ihm zufällig ein 65 Jahre alter Mann entgegen. Anstatt den Herrn in Ruhe zu lassen, riss ihn der Unbekannte um, nahm ihm das Handy weg und flüchtete über einen Parkplatz.
Der Raub auf offener Straße blieb nicht unentdeckt. Passanten hatten die Tat beobachtet, nahmen sogar die Verfolgung auf, bekamen den Mann aber nicht zu fassen. Immerhin ließ der bis dato noch Unbekannte das geklaute Handy fallen und rannte dann über die Stefan-Zweig-Straße davon.
Täter soll eine markante Narbe auf der linken Gesichtshälfte tragen
Die Polizei entdeckte später das Parfüm und den entwendeten Schlüsselbund im Umfeld des VW Touran. Die beiden gestohlenen Sonnenbrillen im Wert von mehreren Hundert Euro behielt der Täter wohl bei sich.
Passanten, die die Verfolgung aufgenommen hatten, beschrieben den Mann als ungefähr 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er soll geschätzt 35 bis 40 Jahre alt sein und hatte kurze schwarze Haare, die an den Seiten und hinten sehr kurz rasiert waren.
Zudem seien seine sehr schlechte Haut und eine markante Narbe auf der linken Gesichtshälfte auffällig gewesen. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte dunkle Kleidung.
Die Kriminalpolizei ruft trotz der detaillierten Hinweise weitere Zeugen dazu auf, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamten zu melden.
Titelfoto: Montage: 123RF/vladispas, Daniel Vogl/dpa