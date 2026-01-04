Raub in Stuttgart: Täter knackt VW und überfällt Mann auf offener Straße

Stuttgart - Am Samstagnachmittag spielten sich schlimme Szenen im Stuttgarter Stadtbezirk Feuerbach ab. Die Kripo bittet nach einem Raubüberfall um Zeugenhinweise, kennt aber bereits ein bestimmtes Detail zum Täter.

Der Täter machte sich erst an einem geparkten Touran zu schaffen, danach überfiel er einen arglosen Fußgänger. (Symbolfoto) © 123RF/vladispas

Ein bislang noch unbekannter Mann schlug laut Polizei gegen 14 Uhr die Scheibe eines auf einem Parkplatz am Triebweg geparkten VW Touran ein.

Der Dieb klaute Parfüm, einen Schlüsselbund und zwei Sonnenbrillen aus dem Wagen und lief anschließend auf dem Fußweg in Richtung U-Bahnhaltestelle "Sportpark".

Dort kam ihm zufällig ein 65 Jahre alter Mann entgegen. Anstatt den Herrn in Ruhe zu lassen, riss ihn der Unbekannte um, nahm ihm das Handy weg und flüchtete über einen Parkplatz.

Der Raub auf offener Straße blieb nicht unentdeckt. Passanten hatten die Tat beobachtet, nahmen sogar die Verfolgung auf, bekamen den Mann aber nicht zu fassen. Immerhin ließ der bis dato noch Unbekannte das geklaute Handy fallen und rannte dann über die Stefan-Zweig-Straße davon.