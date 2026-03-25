"Riesensauerei": Täter verteilen Löschschaum in S-Bahnen
Von Kathrin Löffler, Karolin Wiltgrupp
Stuttgart - Alles ist schmierig: Serienweise sprühen Unbekannte mit Feuerlöschern in Zügen rund um Stuttgart herum. Wer im Verdacht steht.
Der Bundespolizei sind fünf Fälle zwischen Montag und Dienstag auf verschiedenen S-Bahn-Linien gemeldet worden.
Demnach teilte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Beamten am Montagabend gegen 18.55 Uhr mit, dass unbekannte Personen einen Feuerlöscher in der S-Bahn der Linie S60 in Richtung Böblingen geleert und den enthaltenen Löschschaum im Zug verteilt haben.
Ein ähnliches Szenario spielte sich auch gegen 19.25 Uhr in der S4 in Richtung Marbach, in der S5 im Bereich Bietigheim und am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr in einer S-Bahn in Leonberg ab.
Es sei eine "Riesensauerei" entstanden und die schmierige Substanz habe sich an Zugwänden und auf dem Boden befunden, so ein Polizeisprecher.
In einem Fall soll es sich laut Zeugenaussagen um fünf bis sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren gehandelt haben, wobei einer wohl eine rosafarbene Jogginghose trug. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen nicht aus.
Eine Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Stuttgarter Polizei unter der Nummer 071155049/1020 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Ralf Hirschberger/dpa, Marijan Murat/dpa