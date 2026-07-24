Schwerer Messer-Angriff in Stuttgart: Zeugen löschen Frau mit Feuerlöscher

Stuttgart - Furchtbare Szenen beim Angriff auf eine Ehefrau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum : Wie jetzt bekannt wurde, hat der Täter zuerst auf die 47-Jährige eingestochen und sie dann angezündet.

Am Tatort sicherte die Polizei nach dem Angriff Spuren. © Christoph Schmidt/dpa

"Zeugen haben die Frau mit einem Feuerlöscher gelöscht", sagte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde bei dem Angriff an ihrem Arbeitsplatz schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Tatverdächtig ist ihr 54 Jahre alter Ehemann. Ob die beiden zum Tatzeitpunkt getrennt waren, wollte der Polizeisprecher nicht sagen.

Die Frau arbeitet den Angaben nach in einem Geschäft. Der Mann soll sie am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums angegriffen haben. Dann floh er.

Weiterhin nicht bekannt ist, auf welche Weise der Täter die Frau anzündete. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Der Ehemann soll noch am Vormittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Dieser wird entscheiden, ob Haftbefehl erlassen wird. Zum konkreten Tatvorwurf äußerten sich die Behörden bisher nicht. Im Laufe des Tages soll es dazu weitere Details geben.