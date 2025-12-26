Cold Cases im Südwesten: Diese Kriminalfälle lassen Ermittler nicht ruhen

Hunderte Kriminalfälle im Land sind ungelöst. Es gibt Fälle, bei denen etwa Jahre später eine neue Spur entdeckt und Untersuchungen wieder aufgenommen werden.

Von Stefanie Järkel Stuttgart - Allein in Baden-Württemberg gibt es laut Landeskriminalamt 369 Cold Cases. Es gibt Fälle, bei denen Jahre später eine neue Spur entdeckt und Untersuchungen wieder aufgenommen werden.



Kommunalpolitiker durch Schüsse schwer verletzt

Die Polizei untersuchte den Tatort im Kreis Göppingen. Der Täter wurde noch nicht ermittelt. (Archivfoto) © Marijan Murat/dpa Ein Unbekannter schießt in der Nacht zum 19. März 2023 mehrmals von außen durch ein Fenster auf einen Landwirt und FDP-Politiker auf dessen Hof in Hattenhofen (Kreis Göppingen). Der Schütze verletzt den damals 65 Jahre alten Kommunalpolitiker mit vier Kugeln schwer. Die zuständige Ermittlerin von der Kriminalpolizei in Ulm sagte im November 2024 in "Aktenzeichen XY … Ungelöst", ein Mordanschlag durch einen Profi-Killer sei eher unwahrscheinlich. Es wurde demnach eine vermutlich umgebaute Schreckschusswaffe eingesetzt, zu der die Munition aber nicht passte. Die Ermittlungen laufen weiter wegen versuchten Mordes, wie ein Sprecher der Polizei in Ulm nun sagte.

Familienvater verschwindet vor 25 Jahren nach Schießwettbewerb

Am 28. Oktober 2000 brechen der damals 37-jährige Familienvater Lothar Demel und sein Freund von Großkuchen bei Heidenheim an der Brenz auf, um nach Traunstein in Bayern zu einem Schießwettbewerb zu fahren. Auf der Rückfahrt besteht Demel laut Ermittlern darauf, in der Augsburger Innenstadt auszusteigen. Er verabredet sich für den nächsten Morgen mit seinem Begleiter – taucht aber nicht mehr auf. Am Tag seines Verschwindens hat er demnach sein Handy dabei, eine Ortung ist jedoch nicht möglich. Nachforschungen an seinen üblichen Aufenthaltsorten in Augsburg führen zu keinem Ergebnis. In dem Fall werde aktiv ermittelt, teilte die Polizei zuletzt mit. Nachdem der Fall im November bei "Aktenzeichen XY … Ungelöst" vorgestellt worden sei, seien die eingegangenen Hinweise weiter in Bearbeitung. Die Polizei sucht demnach immer noch Zeugen, die sich an den Aufenthalt des Vermissten am 28. Oktober 2000 in Traunstein bei dem Großkaliber-Schießwettbewerb erinnern können sowie an den Aufenthalt des Vermissten ab den Abendstunden des 28. Oktober 2000 oder danach in Augsburg.

Seniorin tot im Garten

Die Hintergründe des Tötungsdeliktes im Rems-Murr-Kreis sind nach wie vor unbekannt. (Symbolfoto) © Julian Rettig/dpa Familienmitglieder finden eine 75-jährige Frau am 24. September 2024 tot in ihrem Garten bei Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis). Die Polizei richtet daraufhin die Sonderkommission "Soko Garten" ein, denn die Frau soll gewaltsam ums Leben gekommen sein. Ermittler suchen weiterhin mithilfe eines Phantombildes einen jungen Mann im Alter von ungefähr 17 bis 25 Jahren, der ein wichtiger Zeuge sein könnte. Er soll damals in der Nähe des Tatorts gewesen sein. In dem Fall wurde auch eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt. Die Polizei bittet nach wie vor um Hinweise. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben weiterhin offenen Spuren nach und führen forensische Auswertungen durch.

Tatverdächtiger auf Europol-Liste

Lange zurück liegt ein Tötungsdelikt, das 2024 ebenfalls in "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" präsentiert wurde. Ein aus Russland stammender Täter soll im August 1991 einen damals 35-Jährigen aus Sindelfingen (Kreis Böblingen) auf einem Waldweg erschlagen haben. Der Verdächtige steht auf Europols Liste der meistgesuchten Straftäter in Europa. Laut Zeugenaussagen reiste er im Jahr 1993 nach Russland. Aus dem Jahr 2004 sei eine Einreise in die Ukraine bekannt

Frauenleiche im Schwarzwald

Eine tote und teilweise verbrannte Frau wird am 24. Juli 1997 in einem Waldgebiet bei Todtnau-Präg im Kreis Lörrach gefunden. Die Identität der rund 20 Jahre alten Frau ist auch über 27 Jahre später noch ungeklärt. Ermittler vermuten, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Vermisste Studentin aus Freiburg

Der Fall der Biologie-Studentin Eva Götz reicht ebenfalls ins Jahr 1997 zurück. Die 26-Jährige wird zu Jahresbeginn 1997 in Freiburg mutmaßlich in einem Kleintransporter entführt. Erst Ende Januar 2024 wird ihre Leiche an einem Feldweg zwischen Geisingen (Kreis Tuttlingen) und Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) gefunden.

Mordfall von 1985 - Kurzzeitige Festnahme von Verdächtigem