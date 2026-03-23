Vorwürfe wegen sexueller Belästigung: Pfarrer in Rottenburg freigestellt

Rottenburg - Die Diözese Rottenburg- Stuttgart hat auf schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Geistlichen im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen reagiert. Ein Pfarrer wurde mit sofortiger Wirkung von all seinen priesterlichen und pastoralen Aufgaben entbunden.

Das Bischöfliche Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Rottenburg am Neckar untersucht derzeit den Vorfall. © Bernd Weißbrod/dpa

Hintergrund der drastischen Maßnahme sind Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens und sexueller Belästigung, wie die Diözese am Montag mitteilte. Die Freistellung des namentlich nicht genannten Pfarrers gilt bis zur vollständigen Klärung der Sachlage durch die zuständigen Stellen der Diözesanleitung.

Domkapitular Holger Winterholer, der die Hauptabteilung für das pastorale Personal leitet, betonte die Ernsthaftigkeit, mit der die Diözese den Hinweisen nachgeht. Die vorläufige Dienstenthebung diene dabei nicht nur der sorgfältigen Aufarbeitung der Vorwürfe, sondern ausdrücklich auch dem Schutz aller Beteiligten.

"Wir bitten um Verständnis, dass - zum Schutz der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten - derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können", so Winterholer.