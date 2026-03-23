Vorwürfe wegen sexueller Belästigung: Pfarrer in Rottenburg freigestellt
Rottenburg - Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat auf schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Geistlichen im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen reagiert. Ein Pfarrer wurde mit sofortiger Wirkung von all seinen priesterlichen und pastoralen Aufgaben entbunden.
Hintergrund der drastischen Maßnahme sind Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens und sexueller Belästigung, wie die Diözese am Montag mitteilte. Die Freistellung des namentlich nicht genannten Pfarrers gilt bis zur vollständigen Klärung der Sachlage durch die zuständigen Stellen der Diözesanleitung.
Domkapitular Holger Winterholer, der die Hauptabteilung für das pastorale Personal leitet, betonte die Ernsthaftigkeit, mit der die Diözese den Hinweisen nachgeht. Die vorläufige Dienstenthebung diene dabei nicht nur der sorgfältigen Aufarbeitung der Vorwürfe, sondern ausdrücklich auch dem Schutz aller Beteiligten.
"Wir bitten um Verständnis, dass - zum Schutz der Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten - derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können", so Winterholer.
In der jetzigen Phase der Ermittlungen stehe die Sachaufklärung im Vordergrund, weshalb der Mann bis auf Weiteres keine seelsorgerischen Tätigkeiten mehr ausüben darf.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa