Damals Sensation, heute Wahrzeichen: In Stuttgart wird großes Jubiläum gefeiert

Stuttgart - Das wohl markanteste Wahrzeichen der Stadt, der Fernsehturm auf dem Hohen Bopser, ist 70 Jahre alt geworden. Stuttgart hat also Grund zum Feiern!

Der Fernsehturm gehört mittlerweile fest zum Stadtbild. © Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart

Mit einer spektakulären 70-Stunden-Öffnung und besonderen Aktionen für den Jahrgang 1956 startete die Landeshauptstadt am Donnerstag in das Jubiläumsjahr.

Was heute als Ikone der Architektur gilt, war bei seiner Einweihung am 5. Februar 1956 eine weltweite Sensation.

Der 217 Meter hohe Koloss war der erste Fernsehturm der Welt, der aus Stahlbeton errichtet wurde. Inzwischen ist er mehr als nur ein Denkmal der Ingenieurskunst.

"Wenn ich von einer Reise zurück nach Stuttgart komme und den Fernsehturm erblicke, dann weiß ich: Endlich ben i wieder dahoim", machte Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper klar.

Der Turm sei einer der wichtigsten Besuchermagnete der Stadt.