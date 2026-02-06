Umschaltfehler führte zu Stromausfall: Deshalb blieben die Ampeln aus

In Stuttgart ging am Donnerstag das Licht aus: Stromausfall. Grund: Ein Schaltfehler eines Mitarbeiters. TAG24 hat bei Stuttgart Netze nachgefragt.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - In Stuttgart ging am Donnerstag das Licht aus: Stromausfall. Grund: Ein Schaltfehler eines Mitarbeiters. TAG24 hat bei Netzbetreiber Stuttgart Netze nachgefragt, wie es dazu kommen konnte.

Eine Polizistin regelt nach dem Ausfall einer Ampel am Donnerstag den Verkehr. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Das passiert nicht alle Tage: Stuttgart 10.03 Uhr: keine Internetverbindung. Kein Telefon. Stadtbahnen stehen still. Ampeln sind aus. In Büros sitzen Mitarbeiter vor schwarzen Bildschirmen. Maschinen in Firmen stehen still. Brandmelder lösen aus. Polizeirevier dunkel. Feuerwehr läuft mit Notstromaggregat. Kurze Zeit später läuft der Strom wieder. Doch die Auswirkungen werden die Stuttgarter noch den ganzen Tag spüren. Stuttgart PETA verteilt am Wochenende "Hundemilch" in Stuttgart Viele Ampeln sind lahmgelegt, Polizisten regeln den Verkehr. Bis auf eine Ampel in der Löffelstraße in Stuttgart-Degerloch laufen alle wieder, sagte ein Pressesprecher der Polizei.

Daher blieben die Ampeln aus

Blick auf den Eingang zum Umspannwerk Bludenzer Straße. © Stefanie Järkel/dpa "Unser Hochspannungsnetz ist nach dem Prinzip n-1 aufgebaut. Das heißt, wenn ein Betriebsmittel ausfällt, übernimmt ein zweites dessen Aufgabe. Darüber hinaus verfügt das Stromnetz über verschieden technische Schutzeinrichtungen, die die Ausbreitung eines Fehlers verhindern und Versorgungsunterbrechungen so kurz wie möglich halten", erklärt Stuttgart Netze auf Anfrage von TAG24. Nachdem am Donnerstag ein Mitarbeiter einen Fehler bei der Umschaltung gemacht hatte, griff diese technische Schutzeinrichtung. Die Umschaltung sei eine höchst komplexe Abfolge einzelner Schritte. Das Umspannwerk werde derzeit erneuert. Stuttgart Polizei Stuttgart rüstet digital auf und bespielt zwei weitere Plattformen Als der Mitarbeiter seinen Fehler bemerkte, machte er die Schaltung sofort rückgängig. Die Schutzmechanismen griffen und begrenzten den Abfall auf Millisekunden. "Unser Mitarbeiter, dem dieser Schaltfehler unterlaufen ist, ist ein sehr erfahrener und verantwortungsbewusster Kollege. Entsprechend niedergeschlagen war er gestern nach dem Ereignis", teilt ein Pressesprecher von Stuttgart Netze mit. Das Unternehmen steht in dieser Ausnahmesituation hinter ihm und unterstützt ihn. Konsequenzen habe er nicht zu befürchten.

Das Umspanngebäude in der Bludenzer Straße. © Stefanie Järkel/dpa

Warum fielen die Ampeln aus?