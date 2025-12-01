Diese Weihnachtsmärkte im Raum Stuttgart sind besonders schön

Städte verwandeln sich erneut in leuchtende Winterwunderländer. Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Stuttgart und Umgebung.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Sobald die Tage kürzer werden, verwandeln sich die Städte wieder in leuchtende Winterwunderländer. Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Stuttgart und Umgebung.



Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Zahlreiche Buden sorgen für eine weihnachtliche Atmosphäre in der Stuttgarter Innenstadt. © Christoph Schmidt/dpa Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist nicht nur einer der größten, sondern auch einer der ältesten Weihnachtsmärkte Europas. Er erstreckt sich vom Schlossplatz bis zum Marktplatz und begeistert Besucher mit mehr als 300 liebevoll geschmückten Buden. Ein Riesenrad auf dem Schlossplatz, die kunstvoll dekorierten Dächer der Stände und die täglichen Konzerte im Innenhof des Alten Schlosses sorgen für eine festliche Atmosphäre. Stuttgart Mercedes kracht in Taxi und VW: Feuerwehr muss Mann aus Auto befreien Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat noch bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr und am Wochenende bis 22 Uhr geöffnet.



Seit kurzem heißt es wieder: Glühwein, Mandeln und Magenbrot. Die meisten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg sind geöffnet. © Christoph Schmidt/dpa

"Christmas Garden" in der Stuttgarter Wilhelma

Wer nach dem Glühwein-Bummel in der Innenstadt noch nicht genug von Lichterglanz hat, sollte einen Abstecher zum Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma machen. Hier findet kein klassischer Weihnachtsmarkt statt, sondern der sogenannte "Christmas Garden", bei dem sich die Wilhelma in einen magischen Lichterpfad von rund zwei Kilometern Länge verwandelt. Mehr als 30 funkelnde Lichtinstallationen, von romantischen Bäumen bis hin zu spektakulären Lichtspielen, bieten eine einzigartige Wintermärchen-Atmosphäre, die bis zum 11. Januar bestaunt werden kann. Der "Christmas Garden" ist täglich von 17 bis 21.30 Uhr geöffnet und kostet rund 22 Euro Eintritt. Tickets sollten im Voraus online gekauft werden.

Esslinger Mittelaltermarkt

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Esslingen wird jährlich gut besucht. © Christoph Schmidt/dpa Wer dem vorweihnachtlichen Trubel für einen Moment entfliehen und in eine andere Zeit eintauchen möchte, ist in Esslingen richtig. Die historische Altstadt bildet die perfekte Kulisse für den einzigartigen Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Gaukler, Feuerspucker und Handwerker lassen die Besucher bis zum 22. Dezember die Zeit der Ritter und Burgfräulein hautnah erleben. Während der Öffnungszeiten von 11 bis 20.30 Uhr (Wochenende bis 21.30 Uhr) werden auch Workshops angeboten.

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt

Unweit des prächtigen Residenzschlosses lädt Ludwigsburg zum magisch beleuchteten Barock-Weihnachtsmarkt ein. Die Gestaltung folgt der barocken Architektur, was dem Markt eine besonders festliche sowie geordnete Atmosphäre verleiht. Inmitten der Lichterketten lassen sich hier bis zum 22. Dezember handgefertigte Geschenke und regionale Spezialitäten entdecken. Die Buden sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Tübingen