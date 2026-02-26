Einsatz am Flughafen Stuttgart: Sicherheitsbereich geräumt
Stuttgart - Am Flughafen in Stuttgart kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. Der Sicherheitsbereich wurde geräumt.
"Aufgrund polizeilicher Maßnahmen wird der Sicherheitsbereich am Flughafen Stuttgart derzeit geräumt", teilte die Bundespolizei am Donnerstag auf X mit.
Es komme zu Einschränkungen im Flugverkehr.
Auf der offiziellen Flughafen-Webseite wurde ein Hinweis für abfliegende Passagiere hinzugefügt. Demnach werde über Abweichungen bei den Abflügen informiert.
Zehn Verbindungen betroffen
"Wir bitten um Ihr Verständnis. Die Ankünfte sind davon nicht betroffen", hieß es auf der Homepage. Für ankommende Passagiere bestehen also keine Einschränkungen.
Die Passagiere, die sich bereits an den Gates befunden hatten, mussten noch einmal in den öffentlichen Bereich des Flughafens zurück und neu kontrolliert werden, teilte eine Sprecherin gegenüber dpa mit.
Bis Mittag sind ungefähr zehn Verbindungen betroffen.
Weitere Informationen über die Hintergründe des behördlichen Einsatzes sind bislang nicht bekannt.
Erstmeldung: 12.06 Uhr, aktualisiert um 12.54 Uhr.
Titelfoto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa