Einsatz am Flughafen Stuttgart: Sicherheitsbereich geräumt

Stuttgart - Am Flughafen in Stuttgart kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. Der Sicherheitsbereich wurde geräumt.

Die Bundespolizei sperrte einen Flughafenbereich ab. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

"Aufgrund polizeilicher Maßnahmen wird der Sicherheitsbereich am Flughafen Stuttgart derzeit geräumt", teilte die Bundespolizei am Donnerstag auf X mit.

Es komme zu Einschränkungen im Flugverkehr.

Auf der offiziellen Flughafen-Webseite wurde ein Hinweis für abfliegende Passagiere hinzugefügt. Demnach werde über Abweichungen bei den Abflügen informiert.