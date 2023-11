Eröffnung bei Frühlingswetter: Stuttgarter Wintertraum läutet Vorweihnachtszeit ein

Stuttgart - Endlich ist es so weit! Am heutigen Mittwochnachmittag um 17 Uhr hat der Stuttgarter Wintertraum auf dem Schlossplatz seine Pforten geöffnet.

Viel Spaß unter klarem Himmel hatten am Mittwoch alle Besucher des Stuttgarter Wintertraums. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Bei milden 18 Grad aufwärts mutet der echte Winter im Ländle zwar merkwürdig fern, doch auf einen ersten Vorgeschmack auf die nahende Weihnachtszeit dürfen sich die zahlreichen Besucher dennoch freuen.

So haben sich die Veranstalter kurzerhand den klimatischen Gegebenheiten angepasst und das Hauptaugenmerk, die Eisbahn, umfunktioniert:

Wie bereits im vergangenen Winter mussten die Schlittschuhe zu Hause bleiben, dafür wurden die Rollschuhe ausgepackt.

Und so ist auch in diesem Jahr der Wintertraum ein Rollschuhfestival: Wer welche im Schrank hat, fährt auf seinen eigenen Rädern, wer keine hat, kann sich vor Ort welche ausleihen. Rollschuh statt Schlittschuh – in Anbetracht des Klimawandels müssen kreative Alternativen her.