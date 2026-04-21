Es war rot: Fiat zwischen Stadtbahn und Ampelmast eingekeilt

Stuttgart - Ein missachtetes Rotlicht hat am Montagnachmittag in Plieningen zu einem Unfall und erheblichen Behinderungen im Stadtbahnverkehr in Stuttgart geführt.

Das Auto wurde an einer Haltestelle an der Plieninger Straße eingekeilt. © Andreas Rosar / Fotoagentur

Gegen 15.15 Uhr war der Fiat-Fahrer auf der Plieninger Straße in Richtung Möhringen unterwegs gewesen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge übersah der Mann kurz vor der Haltestelle Plieninger Straße eine rote Ampel.

Es kam zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn der Linie U3, die ebenfalls in Richtung Möhringen fuhr.

Der Fiat wurde gegen einen Ampelmasten und ein Metallgeländer gedrückt. Das Auto war so schwer eingekeilt, dass der 60-Jährige es nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Die alarmierte Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Wagen.

Trotz schwerer Schäden am Auto überstand der Fahrer den Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.