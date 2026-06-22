Lebensretter auf vier Rädern: Stuttgarter Hitzebus rollt wieder durch die Stadt

Stuttgart - Extreme Hitze kann für obdachlose Menschen schnell lebensbedrohlich werden. Deshalb sind derzeit die ehrenamtlichen Rotkreuz-Teams des Hitzebusses in Stuttgart unterwegs.

Bereits im vierten Jahr sind die DRK-Teams in Stuttgart unterwegs, um obdach- und wohnungslose Menschen aktiv zu unterstützen. © Carolin Goetz/Stadt Stuttgart

Sobald das Thermometer die 30-Grad-Marke überschreitet, fahren die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK mit dem entsprechend gekennzeichneten Fahrzeug von 13 bis 17 Uhr durch das Stadtgebiet. Dabei verteilen sie überlebenswichtige Güter wie Trinkwasser, Sonnencreme und schützende Kopfbedeckungen.

Wie groß der Bedarf ist, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Sommer 2025. Wie die Stadt mitteilte, gaben die Helfer bei 19 Einsätzen insgesamt 2299 Flaschen Wasser und 56 Mal Sonnencreme an Bedürftige aus.

Neben der materiellen Versorgung leisten die Einsatzteams auch einen sozialen Beitrag. Sie suchen das direkte Gespräch mit den Menschen auf der Straße, informieren über bestehende Hilfsangebote sowie schattige Aufenthaltsmöglichkeiten, weisen auf öffentliche Trinkwasserbrunnen hin und leisten im Ernstfall Erste Hilfe.

Das erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt des DRK-Kreisverbands Stuttgart und der Stadt wurde im Jahr 2022 ins Leben gerufen. Das Angebot für Menschen ohne schützenden Rückzugsort stellt eine essenzielle Überlebenshilfe dar.