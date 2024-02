Fasnet in Stuttgart: Hier könnt Ihr es heute nochmal richtig krachen lassen!

Stuttgart - Narren, Tanzmariechen und Guggenmusiker treffen am Dienstag aufeinander. Der traditionelle Fastnachtsumzug lockt hunderte Besucher in die Stuttgarter Innenstadt!

Der Umzug in der Innenstadt zählt zu den Traditionsveranstaltungen in Stuttgart. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der von der Gesellschaft Möbelwagen veranstaltete große Umzug startet um 14 Uhr in der Tübinger Straße. Von dort verläuft die Route über die Eberhardstraße, die Marktstraße und die Kirchstraße.

Der Korso führt seine Fahrt über den Schillerplatz, die Königstraße, die Bolzstraße, bis hin zum Karlsplatz fort. Hier findet im Anschluss die Faschingsparty mit Antenne 1 statt.

Zuschauer können sich über etwa 50 Gruppen und Vereine mit bunten Wägen und aufregenden Kostümen freuen. Auch Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper (63, CDU) fährt in einem der Wagen mit.

Die Stadt empfiehlt, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, um Verkehrschaos zu vermeiden.

Wem der Trubel in der Innenstadt zu groß ist, steht der Besuch mäßig ausfallender Veranstaltungen zur Option. In Stuttgart-Hofen findet ab 13 Uhr ein kleiner Faschingszug statt. In Schwäbisch Gmünd ziehen die Narren ab 13.30 Uhr los.