Feierliche Eröffnung bei bestem Wetter: 86. Frühlingsfest beginnt

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Mit dem Fassanstich im Festzelt "Beim Benz" startete das 86. Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart.

Von Martin Oversohl, Aaron Klein

Stuttgart - Festzelte, Achterbahnen, Krämermarkt: Auf dem Cannstatter Wasen hat das Stuttgarter Frühlingsfest begonnen.

"Wasen-Bürgermeister" Thomas Fuhrmann (l.) eröffnete mit dem Fassanstich das 86. Frühlingsfest.
"Wasen-Bürgermeister" Thomas Fuhrmann (l.) eröffnete mit dem Fassanstich das 86. Frühlingsfest.  © 7aktuell.de | Andreas Werner

Mit zwei Schlägen hat "Wasen-Bürgermeister" Thomas Fuhrmann im Festzelt "Beim Benz" das erste Fass angestochen und das 86. Frühlingsfest feierlich eröffnet, wie die Veranstalter mitteilten.

"Der Fassanstich ist niemals Routine, natürlich ist man da immer aufgeregt. Allerdings bin ich überzeugt, dass ich es kann", sagte Fuhrmann vor dem Anstich.

Vor dem gut gefüllten Festzelt zeigte sich der Bürgermeister dann auch treffsicher. Bei sonnigem Wetter zog es bereits zahlreiche Besucher auf den Wasen.

Zahlreiche Menschen drängten sich bei der feierlichen Eröffnung des Stuttgarter Frühlingsfests vor dem Festzelt "Beim Benz".
Zahlreiche Menschen drängten sich bei der feierlichen Eröffnung des Stuttgarter Frühlingsfests vor dem Festzelt "Beim Benz".  © Christoph Schmidt/dpa
Die Besucher nutzten das sonnige Frühlingswetter für den Fest-Besuch.
Die Besucher nutzten das sonnige Frühlingswetter für den Fest-Besuch.  © Christoph Schmidt/dpa

Bis zum 10. Mai kommen mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Areal am Neckar zusammen. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter 2,2 Millionen Besucher – das war Rekord.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Andreas Werner / Christoph Schmidt/dpa

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