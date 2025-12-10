Brand an Wohnhaus im Stuttgarter Süden: 150.000 Euro Schaden

Stuttgart - In der Nacht ist ein Wohnhaus im Süden von Stuttgart durch einen Brand schwer beschädigt worden.

In der Nacht hatte sich ein Mülltonnenbrand auf die Fassade eines Wohnhauses ausgebreitet. © 7aktuell

Das Feuer hatte sich laut Feuerwehr von Mülltonnen zwischen zwei Gebäuden auf die Fassade und ein Auto ausgebreitet.

An dem Haus fanden Sanierungsarbeiten statt, weshalb ein Gerüst aufgestellt war und eine Wärmedämmung angebracht wurde, wie die Feuerwehr mitteilte.

Durch die Hitze wurden auch Fenster in zwei Nachbargebäuden beschädigt. Insgesamt waren drei Wohnhäuser von der Rauchentwicklung betroffen.

Die enge Bebauung erschwerte die Arbeiten, wie es weiter hieß. 39 Menschen wurden während des Einsatzes in einem Bus betreut.

Bis auf drei Wohnungen konnten alle Bewohner in der Nacht zurückkehren.