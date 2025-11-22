Nach Explosion in Stuttgart: Polizei gibt Details zu Sachschaden und Verletzten bekannt

Stuttgart - Nach dem Brand eines Stuttgarter Mehrfamilienhauses , in dem es mutmaßlich Explosionen gegeben hat, schätzen die Ermittler den Schaden auf rund eine halbe Million Euro.

Das Haus wurde schwer beschädigt und ist nun unbewohnbar. © Andreas Rosar / Fotoagentur Stuttgart

Bei dem Vorfall am Freitag sei ein Mann leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte nach dem Einsatz zuvor von einer schwer verletzten Person berichtet, der Polizei lagen dazu aber keine Informationen vor, wie ein Sprecher sagte.

Die Einsatzkräfte retteten zudem eine Katze aus dem brennenden Haus. Sie wurde dem städtischen Tiernotdienst übergeben.

Eine Nachbarin hatte den Angaben zufolge am Freitag laute Knallgeräusche gehört und den Notruf gewählt.

Als die Feuerwehr an dem Haus ankam, sollen bereits Flammen aus dem Wohnhaus geschlagen und sich über mehrere Etagen ausgebreitet haben. Zudem hörten die Einsatzkräfte weitere Knallgeräusche.