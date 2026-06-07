Brand in Stuttgarter Hochhaus: Kind im Krankenhaus

Stuttgart - Bei einem Feuer in einem Stuttgarter Hochhaus ist am Samstagabend ein Kind verletzt worden. Es wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Menschen wurden von der Feuerwehr über Drehleitern betreut. © SDMG / Kaczor

Bei dem Kind sowie fünf weiteren Menschen bestand der Verdacht auf eine Rauchvergiftung, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im Keller des Gebäudes auf der Straße Strohberg-Süd in Stuttgart-Süd war am Samstagabend gegen 22.25 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch drang laut Feuerwehr in das Treppenhaus und aus Lichtschächten ins Freie.

Wegen des Rauchs konnten die Bewohner ihre Wohnungen zunächst nicht verlassen. Einsatzkräfte betreuten die Menschen in den über dem Brand liegenden Wohnungen von Drehleitern aus.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde das Haus durchgelüftet. Alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.