Feuer in der Nacht: Verletzter bei Brand in Stuttgarter Wohnung

Stuttgart - Großeinsatz in Stuttgart : Eine Wohnung stand in der Nacht auf Montag lichterloh in Flammen. Eine Person erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr rückte mitten in der Nacht nach Stuttgart-Vaihingen aus. (Symbolfoto) © Anna Ross/dpa

Gegen 0.30 Uhr riss das Feuer die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Vaihingen aus dem Schlaf. Ein Anrufer teilte mit, dass eine Wohnung im ersten Stock des Gebäudes bereits komplett in Flammen stünde.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus. Alle Bewohner des Hauses hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits eigenständig verlassen können.

Auch die Person, die sich in der brennenden Wohnung befunden hatte, konnte sich retten. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mit mehreren Rohren bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen zeitgleich von innen und von außen. "Der Brand innerhalb der Wohnung wurde rasch gelöscht", teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Im Anschluss waren jedoch Nachlöscharbeiten und eine intensive Belüftung notwendig.