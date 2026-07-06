Brand in Stuttgarter Großmarkt nach 60 Stunden gelöscht: Feuerwehr vermeldet erneut Rauch

Stuttgart - Nach rund 60 Stunden haben die Einsatzkräfte "Feuer aus" gemeldet: Der Brand auf dem Stuttgarter Großmarkt ist laut Feuerwehr endgültig gelöscht. Die Abrissarbeiten laufen derzeit, dabei könne es jedoch immer wieder zu erneuten Feuerwehreinsätzen kommen.

Die Abrissarbeiten laufen auf Hochtouren. © Enrique Kaczor/dpa

Brandermittler des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg und der Kriminalpolizei Stuttgart suchten vor Ort nach der Brandursache. Wie lange das dauern wird, ist nach Auskunft einer Polizeisprecherin offen. "Es ist tatsächlich nicht einzuschätzen."

Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen und verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Zwei Hallen seien vollständig niedergebrannt, sagte der Feuerwehrsprecher. Was genau dort in Flammen stand, konnte er nicht sagen.

Zur Brandursache gebe es noch keine Hinweise, sagte die Polizeisprecherin. "Es wird in alle Richtungen ermittelt."

Weder ein technischer Defekt noch eine absichtliche oder eine versehentliche Brandstiftung könnten bislang ausgeschlossen werden.

Mögliche Spuren sollen im Laufe der Woche ausgewertet werden.

Auch am Montag waren noch Feuerwehrleute für Aufräumarbeiten auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Mehr als 350 Menschen unter anderem von Berufsfeuerwehr, Werksfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk seien seit Ausbruch des Brandes vor Ort gewesen.

Der Einsatz zählt dem Sprecher zufolge damit zu den größten in der Stuttgarter Geschichte.