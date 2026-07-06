Brand in Stuttgarter Großmarkt nach 60 Stunden gelöscht: Feuerwehr vermeldet erneut Rauch
Von Marcel Gnauck & Marco Krefting
Stuttgart - Nach rund 60 Stunden haben die Einsatzkräfte "Feuer aus" gemeldet: Der Brand auf dem Stuttgarter Großmarkt ist laut Feuerwehr endgültig gelöscht. Die Abrissarbeiten laufen derzeit, dabei könne es jedoch immer wieder zu erneuten Feuerwehreinsätzen kommen.
Brandermittler des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg und der Kriminalpolizei Stuttgart suchten vor Ort nach der Brandursache. Wie lange das dauern wird, ist nach Auskunft einer Polizeisprecherin offen. "Es ist tatsächlich nicht einzuschätzen."
Das Feuer war am Freitagabend ausgebrochen und verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Zwei Hallen seien vollständig niedergebrannt, sagte der Feuerwehrsprecher. Was genau dort in Flammen stand, konnte er nicht sagen.
Zur Brandursache gebe es noch keine Hinweise, sagte die Polizeisprecherin. "Es wird in alle Richtungen ermittelt."
Weder ein technischer Defekt noch eine absichtliche oder eine versehentliche Brandstiftung könnten bislang ausgeschlossen werden.
Mögliche Spuren sollen im Laufe der Woche ausgewertet werden.
Auch am Montag waren noch Feuerwehrleute für Aufräumarbeiten auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Mehr als 350 Menschen unter anderem von Berufsfeuerwehr, Werksfeuerwehr, freiwilligen Feuerwehren und Technischem Hilfswerk seien seit Ausbruch des Brandes vor Ort gewesen.
Der Einsatz zählt dem Sprecher zufolge damit zu den größten in der Stuttgarter Geschichte.
Erneut Brandrauch aufgestiegen
Eine hohe Brandintensität habe den Feuerwehrleuten die Arbeit erschwert. Einige waren die Nacht über geblieben, um Brandwache zu halten. Weil die Einsatzkräfte auch am Sonntag noch Glutnester gelöscht hatten, konnten die Brandermittler bis dahin noch nicht richtig auf das Marktgelände.
Über Nacht waren die Abrissarbeiten zeitweise eingestellt worden. Am Morgen sollte ein privates Unternehmen den Brandschutt beseitigen. Am Montagmittag stieg dann erneut in kleinen Mengen Brandrauch aus einer betroffenen Lagerhalle auf, wie die Feuerwehr bei X berichtete.
In der Abschlussmeldung der Feuerwehr zu dem Großbrand hieß es, mit weiteren Feuerwehreinsätzen während der fortschreitenden Abrissarbeiten sei zu rechnen.
Der Großmarkt ist eigenen Angaben zufolge der drittgrößte Handelsplatz für frische Waren in Deutschland. Mehr als 100 Import- und Großhandelsfirmen bieten dort frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse sowie Blumen für Hotels, Gaststätten und andere Gewerbekunden an. Der Betrieb - jenseits der Flammen - war schon am Samstagvormittag wieder aufgenommen worden.
Erstmeldung um 9.15 Uhr, aktualisiert um 16.30 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Enrique Kaczor/dpa, Christoph Schmidt/dpa