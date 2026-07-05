Flammen-Inferno in Stuttgarter Großmarkt: Einsatz könnte bis Montag andauern, aber Betrieb läuft schon wieder

Stuttgart - Nach dem verheerenden Brand auf dem Gelände des Stuttgarter Großmarkts ist die Feuerwehr noch immer im Einsatz. Dieser könnte sich bis Montag ziehen. Die gute Nachricht ist aber, dass das Feuer weitgehend gelöscht wurde. In der Spitze waren Freitag und Samstag rund 200 Kameraden im Einsatz, insgesamt mehr als 350.

Eine riesige Rauchwolke war schon aus der Ferne zu sehen in der Nacht von Freitag auf Samstag. © Christoph Schmidt/dpa

Laut einer Mitteilung der Stuttgarter Feuerwehr wurden die Arbeiten, an denen auch das Technische Hilfswerk (THW), Freiwillige Wehren, Rettungsdienst und Privatunternehmen beteiligt waren, am Samstagabend um 21.30 Uhr aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

In der vergangenen Nacht wurde trotzdem Brandwache am Ort des Geschehens gehalten.

Trotz der Feuer-Katastrophe habe der Großmarkt selbst am Vormittag schon wieder zu großen Teilen öffnen können, teilte Märkte Stuttgart mit. Betroffen war eine Halle mit Photovoltaik-Anlage, aber auch Händlerflächen.

"Auch wenn der materielle Schaden erheblich ist, sind wir sehr erleichtert, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist", sagte Geschäftsführer Thomas Lehmann laut Mitteilung. "Dass wir bereits wenige Stunden nach dem Ereignis Teile des Marktbetriebs wieder aufnehmen konnten, ist dem professionellen Zusammenspiel aller Beteiligten zu verdanken."

Das Feuer war am Freitagabend gegen 22.40 Uhr am Großmarkt im Stadtteil Wangen ausgebrochen. Eine Lagerhalle stand bereits komplett in Flammen und diese hatten auch auf ein weiteres Gebäude übergegriffen, als die Einsatzkräfte dort eintrafen.