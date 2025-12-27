Brand in Stuttgarter Mehrfamilienhaus: Leblose Person geborgen
Stuttgart - Zu einem folgenschweren Brand kam es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart.
Gegen 21 Uhr entdeckten mehrere Zeugen in der Hohenheimer Straße dichten Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Rettungswagen bestätigte die Lage, woraufhin noch weitere Einsatzkräfte angefordert wurden.
Die Brandbekämpfung im Untergeschoss konnte laut Feuerwehr zügig abgeschlossen werden.
Im Verlauf entdeckten Einsatzkräfte jedoch einen leblosen Mann (†56) in der Brandwohnung. Er konnte nur noch tot geborgen werden.
Dank spezieller technischer Maßnahmen blieb das Treppenhaus rauchfrei, sodass keine weiteren Bewohner gefährdet wurden. Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Erstmeldung: 9.13 Uhr, aktualisiert um 10.18 Uhr.
Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat