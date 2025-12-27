Brand in Stuttgarter Mehrfamilienhaus: Leblose Person geborgen

Stuttgart - Zu einem folgenschweren Brand kam es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart .

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr kam für eine Person jede Hilfe zu spät. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Gegen 21 Uhr entdeckten mehrere Zeugen in der Hohenheimer Straße dichten Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Rettungswagen bestätigte die Lage, woraufhin noch weitere Einsatzkräfte angefordert wurden.

Die Brandbekämpfung im Untergeschoss konnte laut Feuerwehr zügig abgeschlossen werden.

Im Verlauf entdeckten Einsatzkräfte jedoch einen leblosen Mann (†56) in der Brandwohnung. Er konnte nur noch tot geborgen werden.