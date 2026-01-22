Mann nach Brand tot in Wohnung gefunden
Blaustein - Am späten Mittwochabend ist ein Mann bei einem Brand in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen.
Gegen 21.30 Uhr trafen die Rettungskräfte bei einem Brand in der Molitorstraße ein, teilt die Polizei mit.
Der Brand war zu diesem Zeitpunkt schon erstickt. Es herrschte nur noch starker Rauch. Die Feuerwehr fand einen 88-jährigen Mann tot in der Wohnung.
Das Gebäude konnte zur Klärung der Brandursache noch nicht betreten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa