Mann nach Brand tot in Wohnung gefunden

Blaustein - Am späten Mittwochabend ist ein Mann bei einem Brand in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 21.30 Uhr trafen die Rettungskräfte bei einem Brand in der Molitorstraße ein, teilt die Polizei mit.

Der Brand war zu diesem Zeitpunkt schon erstickt. Es herrschte nur noch starker Rauch. Die Feuerwehr fand einen 88-jährigen Mann tot in der Wohnung.

