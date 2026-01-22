Halbe Million Euro Schaden: Lagerhalle abgebrannt

Lichtenstein-Honau - In der Nacht zum Donnerstag brannte eine Lagerhalle in Lichtenstein-Honau komplett nieder.

Die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. © 7aktuell.de / Alexander Hald

Gegen 00.50 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte in den Pappelweg aus, nachdem mehrere Anrufer den Brand einer Lagerhalle gemeldet hatten, teilt die Polizei mit.

Die Lagerhalle brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.