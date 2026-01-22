Halbe Million Euro Schaden: Lagerhalle abgebrannt
Lichtenstein-Honau - In der Nacht zum Donnerstag brannte eine Lagerhalle in Lichtenstein-Honau komplett nieder.
Gegen 00.50 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte in den Pappelweg aus, nachdem mehrere Anrufer den Brand einer Lagerhalle gemeldet hatten, teilt die Polizei mit.
Die Lagerhalle brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.
Die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen und 87 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro.
Titelfoto: 7aktuell.de / Alexander Hald