Feuer-Drama in Stuttgart: Einsatzkräfte retten Seniorin aus brennender Wohnung

Stuttgart - Ein nächtlicher Brand in einem Wohngebäude im Stuttgarter Süden hat am späten Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Haus ist aktuell unbewohnbar.

Der Alarm ging am späten Abend über den europaweiten Notruf 112 ein. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Gegen 23.40 Uhr meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, die Flammen schlugen auf das Dach über.

Der Einsatzleiter erhöhte die Alarmstufe, woraufhin weitere Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes anrückten.

Eine 72-Jährige konnte laut Feuerwehr aus der brennenden Wohnung befreit und zur medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die Brandwohnung musste für die weiteren Löscharbeiten erst ausgeräumt werden. "Aufgrund der vorgefundenen Wohnungssituation der Brandwohnung gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig", hieß es in einer Mitteilung.

Zudem musste die Feuerwehr die Dachhaut mühsam öffnen, um versteckte Glutnester zu finden und ein erneutes Aufflammen zu verhindern.