10.05.2024 10:42 Bus brennt: Große Rauchentwicklung und Verkehrsbehinderungen

Am Freitag ist ein Bus in Stuttgart in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - Am Freitag ist ein Bus in Stuttgart nahe dem Lederberg in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte diesen schnell löschen. Schon von Weitem ist die Rauchwolke zu erkennen. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Wie die Feuerwehr Stuttgart auf dem Social Media Dienst X (ehemals Twitter) mitteilt, haben Einsatzkräfte in der Heumadener Straße an der Haltestelle Lederberg einen Bus gelöscht. Ein Großraumtanklöschfahrzeug war am Einsatzort. Am Freitagmorgen kam es zu einer größeren Rauchentwicklung und zu Verkehrsbehinderungen. Nach rund 20 Minuten hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht und nach 45 Minuten war der Bus vollständig gelöscht. Die Feuerwehrleute sind derzeit noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Bus steht lichterloh in Flammen. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart Verletzte gebe es nicht. Originalmeldung von 10.42 Uhr, aktualisiert 11.26 Uhr.

Titelfoto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart